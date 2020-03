Un palco vuoto nel nuovo videoclip dei Radio Dept.

Il gruppo di Lund ha annunciato l’intenzione di un nuovo album previsto per i prossimi mesi (la data esatta è ancora sconosciuta) e di una riedizione di Pet Grief (2006), continuando, dopo aver abbandonato la Labrador Records, sulla coraggiosa strada dell’autoproduzione.

Dopo “The Absence of Birds”, singolo pubblicato a febbraio, i Radio Dept propongono “You Fear the Wrong Thing, Baby”. Come tanti altri artisti anche il gruppo indie rock non è rimasto insensibile, a giudicare dal palco/camera oscura del videoclip e dal testo della canzone, a ciò che sta succedendo.

“Some hijackers/will prove the shackles/are wasted on the young/so courageous/it’s highly contagious/who could leave them unsung?”