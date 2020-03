The Day rifanno una cover dei Smudge meglio dei Lemonheads

The Day sono Laura Loeters di Anversa/Belgio e Gregor Sonnenberg di Amburgo. Hanno registrato due EP e pubblicato il loro album di debutto “Midnight Parade” nel 2019.

Ora hanno pubblicato il video con una loro versione più ariosa e dream pop di “Tenderfoot”, canzone della band australiana Smudge (contenuta nell’album del 1994 “Hot Smoke And Sassafras”) già rifatta dai Lemonheads ma sempre in un ambito fortemente elettrico. A differenza però dell’originale (e della successiva versione della band di Evan Dando) The Day colgono un lato dolcemente malinconico che non era ancora emerso.

(Paolo Bardelli)