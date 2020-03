Milano Shanghai, guarda in anteprima il nuovo video della crew milanese

MILANO SHANGHAI è una crew di tre ragazzi milanesi, collocata all’interno della scena underground locale. Il loro manifesto musicale è rappresentato da “LABIRINTI EP”, in uscita nella primavera 2020 per IRMA Records.

In tempi duri di quarantena e COVID-19, dalla caccia al “cinese” alla rinata solidarietà tra popolo italiano e popolo cinese, il video del singolo “Salvagente” mette perfettamente a fuoco, tramite un’estetica fatta di immagini fuori fuoco, il dualismo del progetto MILANO SHANGHAI: la connessione tra Milano e la cultura cinese, esempio lampante del fatto che assieme possano creare qualcosa di unico tramite un intreccio realmente condiviso. All’interno di questo scenario contaminato, il mondo distopico dipinto all’interno del video ha cancellato e dimenticato l’arte: per questo, i tre ragazzi si riuniscono con lo scopo di riportare la cultura in prima posizione, attraverso simboli di una dottrina underground a cui da sempre si sentono affini, tra scantinati polverosi, mascherine sul volto e scene metaforiche di illegalità.

“LABIRINTI EP” uscirà nella primavera 2020 per IRMA Records. La regia di “Salvagente” è di Ferruccio Perrone.