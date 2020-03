“Can’t Do Much” è il nuovo brano di Waxahatchee

“Can’t do Much” è il nuovo singolo che anticipa “Saint Cloud”, nuovo album in uscita il 27 marzo di Waxahatchee.

Il video è girato in sala prove e mette al centro proprio la semplicità e l’intimità di un brano come questo. Il pezzo era ormai suonato in tour da quasi due anni, ma non era mai stato inciso e pubblicato.

In questi mesi la stessa Waxahatchee aveva suonato “Can’t Do Much” in alcune occasioni in cui aveva presentato i nuovi pezzi del disco in uscita.

La canzone è una riflessione sulla capacità di provare sentimenti, “Can’t do Much” è autoanalisi sentimentale a 360°.

Qui potete ascoltare il brano: