Ascolta il nemico: il suono di Covid19

Se pensate di non aver niente da fare e un sacco di tempo libero da impiegare, sappiate che non siete soli. La comparsa di Covid19 è stata sicuramente una bella botta per tutto il mondo, soprattutto per la sua natura di virus (semi)sconosciuto che non ha tardato a fare la conoscenza di tutti noi.

Ci sono tanti modi per conoscere il proprio nemico, e uno di questi è scoprire che suono abbia: ecco che allora diversi artisti sparsi per il mondo una volta rilasciata la sequenza del DNA di questo nuovo virus hanno subito deciso di ‘arrangiare’ la partitura MIDI derivata dal suo codice genetico.

Questa traccia, prodotta da Eric Drass del collettivo ‘shardcore’, è una lunga sequenza elettronica di un paio d’ore che rispecchia in note musicali il suo codice genetico. Che l’ascolto completo possa funzionare da vaccino?