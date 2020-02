Il clubbing contemporaneo di DJ Plead a Bologna per Habitat

Sarà DJ Plead il protagonista del secondo appuntamento del 2020 targato, Habitat, di base come sempre all’AtelierSì di Via San Vitale a Bologna.

Jarred Beeler, producer australiano di origini libanesi, è uno dei nomi più celebrati dai circuiti underground più influenti, grazie a una solida reputazione guadagnatasi grazie alla sua militanza nel trio Black Vanilla e nel duo Poison.

Trasferitosi da Sidney a Melbourne si è messo in mostra da solista grazie a produzioni imprevedibili che accolgono le suggestioni musicali della sua terra d’origine in ritmiche convulse, ossessive e molto contemporanee, per gusto ed eterogeneità, tra dance e bass. I due EP “Get In Circle”, uscito nel 2018 su Decisions e “Pleats Plead” pubblicato nel 2019 da Nervous Horizon, sono due tra i lavori più celebrati dalla critica internazionale che l’hanno portato a esibirsi in alcuni dei festival più importanti del mondo come Dekmantel, CTM e Mutek.

DJ Plead di recente è apparso nei credits dell’EP “Bodyguard” di 8ULENTINA uscito su TT, per una collaborazione virtuale, a chilometri e chilometri di distanza che ha lasciato il segno.

Sicuramente lascerà il segno il suo set nella lunga notte bolognese di Habitat.

Per info e aggiornamenti segui l’evento Facebook.