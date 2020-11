La top 7 della settimana (#48, 2020)

Il Re è morto, lunga vita al Re!

Diego Armando Maradona non c’è più, eppure fin dalle prime ore dalla sua scomparsa è stato evidente a chiunque che niente e nessuno, neanche la morte, può cancellare la leggenda del “Pibe de Oro”. La morte di Maradona è molto simile alla sua vita, in queste ore e nei prossimi giorni abbiamo visto e sentito e continueremo a vedere e sentire di tutto su “El Diez”: i suoi goal e le sue giocate inimmaginabili, la partita giocata in mezzo al fango e alle macchine in periferia ad Acerra, il riscaldamento all’Allianz Arena, le adorazioni più sfegatate e le critiche più feroci, le donne, i figli non riconosciuti, la droga, il fisco, ma anche l’altruismo, la generosità, l’amore viscerale per il popolo, per tutti i popoli del mondo. Per noi la questione è molto più semplice: Maradona è una musica, popolare e suadente, che emoziona e unisce.

7. La Guarda Hereje – Para Verte Gambetear

6. Opus – Live is Life

5. Rodrigo Bueno – La Mano de Dios

4. Pino Daniele – Tango della buena suerte

3. Diego Armando Maradona – El Sueño Del Pibe

2. Mano Negra – Santa Maradona

1. Manu Chao (feat Diego Maradona) – La Vida Tombola

(Emmanuel Di Tommaso)