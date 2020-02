Il suo ultimo “Hyperspace” è una zampata di grande artista nell’ultimo pop, non un album stratosferico ma in ogni caso in linea con il sound attuale.

Così come Kalporz aveva già ipotizzato (vedi news), torna in Italia Beck, con 3 date:

– il 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) di Roma;

– il 27 giugno a Lucca Summer Festival;

– il 28 giugno a Gardone Riviera (BS) per il Festival del Vittoriale Tener-a-mente.

Grandissima notizia odierna.

(Paolo Bardelli)