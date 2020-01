È già “Questo spacca!” qui su Kalporz: INNER CAPITALISM è il nuovo album del producer campano Dylan Iuliano aka The Delay In The Universal Loop, e uscirà il 7 febbraio in digitale e vinile su Bulbless!

“Drag Cop” è il secondo singolo estratto dall’album ed esce oggi con un video girato da Irene Z. Dattini