“Profumo”: guarda il nuovo video di Pieralberto Valli

Il “songwriter elettronico” Pieralberto Valli presenta il video di “PROFUMO”, il primo videoclip ufficiale per la regia di Loredana Antonelli tratto da “NUMEN”, il nuovo disco lungo un anno, secondo album solista, pubblicato ad ottobre 2019 (Ribess Records/Audioglobe). Un lavoro tra atmosfere oniriche e visionarie, quindici intensi brani contenuti in tre dischi raccolti in un unico cofanetto in edizione limitata.

“Il video è un viaggio all’interno della riserva naturale del Delta del Po, in provincia di Ravenna, dove acqua dolce e acqua salata si incontrano. La regia è firmata da Loredana Antonelli, con cui collaboro sin dall’inizio del progetto solista (videoclip di Atlantide, visual durante i concerti, ecc.).” “Per questo triplo album, NUMEN, avevamo deciso di non focalizzare l’attenzione su nessun pezzo in particolare; da qui la decisione di non realizzare videoclip ufficiali. Ora che il disco è uscito, ci siamo divertiti a celebrarne il compimento, portando anche noi le nostre acque verso il mare“.