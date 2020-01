Lone e Not Waving a Bologna per Robot Art Night

Marta Pujades: Reflecting Sunlight on You

Reflecting Sunlight on You fa parte di un più ampio progetto intitolato Index, in cui l’artista spagnola Marta Pujades stabilisce un approccio con le immagini fotografiche evidenziando alcuni degli attributi e delle condizioni essenziali che le compongono. “Indice” è un termine della semiotica che indica l’esistenza di contiguità fisica del segno con il referente. Questa correlazione tra i due non implica necessariamente la definizione del significato che può contenere: l’indice afferma l’esistenza di ciò che rappresenta, ma non ci dice nulla sul significato di questa rappresentazione.