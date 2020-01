L’ultimo album di U.S. Girls, il bel “In a Poem Unlimited”, l’ha portata (finalmente) agli occhi di tutti, per cui ora era davvero attesa al varco.

E il suo nuovo singolo “Overtime” mantiene le promesse: un free-pop (con tanto di assolo jazzy di sax) e video con balletto in un’officina, un po’ alla National maniera con “Hey Rosey” per l’ambientazione “povera”.

Go U.S. Girls, go.

(Paolo Bardelli)

foto di Jeff Bierk