Fauzia apre il 2020 di Habitat

Sarà Fauzia, una delle dj ed esploratrici musicali più ispirate e corteggiate dell’underground londinese, ad aprire, sabato 18 gennaio il 2020 di Habitat, appuntamento fisso per gli appassionati di elettronica di Bologna e dintorni, ospitata come sempre dall’AtelierSi di Via San Vitale. Resident di NTS e affiliata alla Young Turks di Caius Pawson, la prestigiosa label di FKA Twigs, Sampha e Jamie xx, Fauzia è co-fondatrice della clubnight SHOOK e si è fatta notare per selezioni dal gusto smaccatamente UK tra jungle, bass, con deviazioni footwork (ha ammesso in un’intervista di aver iniziato a mixare dopo aver ascoltato il grande classico di DJ Rashad, “The Double Cup”).

Per informazioni e dettagli sulla serata, segui l’evento ufficiale di Habitat.