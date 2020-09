Autechre in dirittura d’arrivo con nuovo materiale inedito

Gli Autechre, uno dei più importanti gruppi di musica elettronica di sempre, hanno finalmente annunciato la data d’uscita di “Sign”, il loro nuovo album in studio.

Rob Brown e Sean Booth avevano annunciato qualche mese fa la presenza di ben due album inediti pronti a uscire, oltre che a nuovo materiale live da pubblicare.

Un periodo intenso per il duo britannico dunque, che nonostante il set di inediti per il trentennale di Warp e la massiccia pubblicazione di live dal proprio archivio non pubblicava un nuovo album dal 2016 (“elseq1-5”).

Il nuovo disco, “Sign”, è programmato per l’uscita il 16 Ottobre, ovviamente per Warp.