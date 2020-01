Sei anni sono tanti, è il tempo che è trascorso dall’ultima pubblicazione discografica dei …AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD e il nuovo album “X: The Godless Void and Other Stories”.

E “Something Like This”, il nuovo video, ci restituisce la band texana un po’ malinconica, un po’ pop, ma con (a tratti) i suoi famigerati muri di chitarre.

(Paolo Bardelli)