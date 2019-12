SYS, musica elettronica post-natalizia a Palermo

Quattro giorni di musica elettronica a Palermo: SYS è una rassegna presente a Palermo dal 2015, un evento che rende la città teatro d’avanguardia delle proposte culturali attive nel contesto italiano ed europeo. SYS è veicolo di interscambio tra lo scenario artistico culturale locale e internazionale, in grado di promuovere i talenti siciliani all’estero e di far conoscere il meglio del panorama musicale in Sicilia.

È organizzata da Bangover Crew, un’associazione nata da un gruppo di giovani palermitani con la voglia di poter vivere nel proprio territorio un’esperienza culturale al pari delle altre città europee. L’associazione è riuscita a coinvolgere numerosi artisti della scena elettronica nazionale e internazionale: Jamie XX, M.E.S.H., Clap! Clap! tra gli altri. Negli anni, l’associazione ha collaborato con realtà e brand dal calibro internazionale come il Club to Club di Torino, Manifesta Biennal, Absolut Vodka, Radio Raheem, Ortigia Sound System e l’Ypsigrock Festival.

PROGRAMMA SYS 26-29 DICEMBRE

Talk e presentazione fanzine È amore. o è follia? Cocoricò 1991-1992 con Jacopo Lega-Amphibia.

DJ SET Burrnd| Bangover Crew

26 DICEMBRE OPENING PARTY IBIS STYLE HOTEL

27 DICEMBRE 16:00 RADIO STAGE LIVE CON RADIO BANDA LARGA TIPI OFF (VENUE)

Emilia Callari| VOSSA| Ezzy| Trambusto

20:00 MAIN STAGE CHIESA DI SANT’ANDREA DEGLI AMALFITANI

Budino| Nicolas Gaunin| NTNTN| Totodumb

01:00 till end AFTER STAGE CAMUS

Amphibia| Haroldo

PROGRAMMA

28 DICEMBRE 16:00 RADIO STAGE LIVE CON RADIO BANDA LARGA TIPI OFF

Landescape| Camallo| Calibro Disco Machine

20:00 MAIN STAGE CHIESA DI SANT’ANDREA DEGLI AMALFITANI

Joseph Tagliabue| Laura Agnusdei live

01:00 AFTER STAGE CAMUS Chima Hiro| Spacerenzo djset| OKPK djset

05:00 NIGHT TOUR Powered by Buongiorno Notte

07:00 Breakfast Club Ibis Style Hotel

29 DICEMBRE CLOSING PARTY CASTIGAMATTI Performance ELIO

INFO

evento//programma: http://bit. ly/2RT5Q94