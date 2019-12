Rock Contest 2019, una finale al femminile

Kalporz è da più di 10 anni attento al Rock Contest, uno dei premi musicali più interessanti d’Italia. Il 14 dicembre si terrà alla Flog la finalissima del concorso, quest’anno con un’attenzione per il lato femminile.

Innanzitutto la giuria sarà ricchissima: Vasco Brondi, Appino degli Zen Circus, Paolo Benvegnù, Rachele Bastreghi dei Baustelle, Diodato, Max Collini, Francesco Magnelli ex-Litfiba e CSI, oltre a Federico Russo (Radio Deejay), John Vignola (Radio Rai), Giulia Cavaliere (SKY) e Damir Ivic (Soundwall).

Inoltre, a latere dell’esibizione delle band in gara, i Sick Tamburo suonano per la prima volta in Toscana il nuovo album “Paura e l’amore”, e Max Collini presenta alcuni estratti dal reading “Max Collini legge l’indie”.

Quest’anno, tra le centinaia di formazioni iscritte, ad essersi aggiudicati la finale sono sei progetti musicali, tra cui spicca la presenza di voci femminili, con ben quattro band su sei capitanate da musiciste: dalla genovese Leyla El Abiri, giovanissima eppure già capace di fondere sonorità anglosassoni e liriche in italiano a Emma Nolde, classe 2000 da Lucca, con un songwriting fresco ed energico; dai pratesi Lady in the Radiator tra chitarre graffianti e atmosfere evocative, alle armonie seventies dei fiorentini Moonwise Den. Completano la rosa dei finalisti Nervi, progetto solista tra indie e glam di Elia Rinaldi dei toscani Finister, e gli Ultima Haine formazione partenopea, che si esibisce con i volti coperti, infiammando il palco con un mix di crossover rock e rap.

I brani dei sei finalisti sono ascoltabili al link www.rockcontest.it/i-finalisti-2019

Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, Brahms Strumenti Musicali, la partnership di Woodworm Label, Locusta Booking, Blue Moon Studio e la mediapartnership di Rockit.

Flog, via Michele Mercati, 24b, biglietti disponibili in cassa dalle 21 a 7 euro, dalle 22.30 a 10 euro.

Ingresso gratuito per i soci del Controradio Club.

La finale sarà in diretta su Controradio (FM 93.6 – 98.9) e in video sul FB di Controradio.

Facebook: Rock Contest Controradio