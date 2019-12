La Top 7 della settimana (#49, 2019)

Il 2019 sta per concludersi ma gli artisti non dormono mai, quindi ecco le sette cose più interessanti che non potete perdervi di questa settimana.

7. Il nuovo video di Flying Lotus e Denzel Curry con dedica al compianto Mac Miller

6. Angel Olsen sa come creare atmosfera al Jimmy Kimmel

5. I Khruangbin e Leon Bridges hanno scritto un ep insieme

Da quanto è possibile ascoltare nel nuovo singolo, pubblicato martedì, la collaborazione è riuscita a prendere il meglio dai due elementi.

4. Beck e la sua assurda esibizione da Jimmy Kimmel

Tra green screen, pannelli e pavimenti che ruotano.

3. Caribou annuncia nuovo disco e nuovo singolo all’improvviso

“You and I” racconta la difficoltà del narratore nell’affrontare la vita in seguito alla morte di una persona cara. Il nuovo disco, “Suddenly”, uscirà il 28 febbraio per City Slang e Merge.

2. Kali Uchis preferisce ballare da sola nel suo nuovo singolo

“Bailando aqui sola […] es mejor que con el diablo” canta Kali Uchis, nel nuovo singolo scritto in seguito a una rottura particolarmente dolorosa. Una canzone per stare bene con se stessi.

1. Sono tornati i Tame Impala

Il nuovo singolo è dedicato al padre, morto prematuramente, al quale Kevin Parker avrebbe voluto cantare ogni sua canzone e raccontare tutti gli strampalati aneddoti della sua vita da musicista.