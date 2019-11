[Première] Russo Amorale nuota in “Acque torbide”

Kalporz è stata tra le prime, se non la prima webzine, a dare spazio a Russo Amorale: fin dalle prime registrazioni (era il 2015) al primo ep (“L’esigenza di emergere”), commentato anche dal lato testuale, fino ad arrivare all’anteprima di quell’“Emilia Paranoica” in francese.

La ragione di quest’attenzione l’abbiamo spiegata più volte, e va cercata nell’interessantissima trama testuale del cantautore francese che utilizza un italiano tra aulico, prezioso, mai banale.

Russo Amorale si prepara alla pubblicazione del suo nuovo album di inediti, prevista per il prossimo anno, e oggi su Kalporz è in première «Acque Torbide», primo singolo dell’album d’esordio di Russo Amorale in uscita a gennaio, è stato registrato, prodotto e mixato allo studio Esagono di Rubiera (RE) da Stefano Riccò.

La canzone è presentata così nelle note stampa: “è una carrellata, una deriva nella bassa emiliana: non a caso, il titolo prende spunto dalle «acque chiare» (ribaltandole e quindi, rendendole « torbide »), una zona residenziale di Reggio Emilia. La tematica « territoriale » di questa canzone preannuncia il contenuto dell’album, quasi interamente incentrato sul viaggio e le contaminazioni geografiche, culturali e linguistiche. Ritroviamo accenti tondelliani nel testo della canzone, qui in versione « radio edit »: nell’album, la versione lunga sei minuti è un vero e proprio racconto ironico e onirico; un brano da « post-songwriter ». Ritroviamo anche la vena « paranoica » dei CCCP-Fedeli alla Linea”.

Il brano, qui sotto in versione lyrics, sarà accompagnato da un video, disponibile da mercoledì 27 novembre sul canale ufficiale dell’artista (https://www.youtube.com/channel/UC4h9Ot2-5WL9iHa46GnpL2w )

(Paolo Bardelli)