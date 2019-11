È iniziato E M E R G O a Cesena

Kalporz è lieta di essere media partner di E M E R G O, progetto di installazioni, performance artistiche e musica a Cesena. Il progetto, meglio spiegato qui di seguito dal comunicato stampa, si concluderà il mercoledì 27 Novembre, con una sintesi della rassegna con installazioni e performance, e con i concerti di Venerus, Mr Everett, Daykoda e Manuel Pistacchio.

E M E R G O – correnti per cambiare rotta è un evento dirompente, che esce dagli argini, indaga le arti, svela il contemporaneo ai margini e lo porta a riva, a un approdo di inclusione e collaborazione. Si avverte in modo potente l’esigenza di creare momenti di aggregazione e di condivisione e, ancora di più, di costituire una rete territoriale di coinvolgimento giovanile, ragazze e ragazzi interessati alla cultura e alla realizzazione di iniziative innovative e

sfrontate che possano ripetersi nel tempo. È un bisogno legato sia alla resistenza contro l’estremo individualismo sia alla città di Cesena, desiderosa di unire, ma ancora poco capace di farlo in modo costante.

Emergo è, anche, la possibilità di organizzare attività culturali, di esplorare luoghi e spazi in apparenza decadenti o, al contrario, percepiti come inviolabili, un’attività intergenerazionale per cercare nuove rotte o, almeno, abbandonare un porto sicuro, non troppo al largo e guardando sempre il proprio faro.

Le direzioni da seguire saranno tante e porteranno concretamente in tre spazi: Volume, cioè lo spazio all’interno del nuovo campus universitario dedicato al ristoro, allo studio, all’aggregazione e agli eventi; l’Ex-Piaggio, il complesso delle ex officine su cui Aidoru ha attivato un progetto di rigenerazione urbana partecipata; e, infine, le sale polivalenti dell’Auser, al centro città e già cuore di molte attività culturali e aggregative.

Per consentire di vivere il campus universitario in modo differente dalla quotidianità, saranno coinvolti gli attivisti dell’associazione SPAZI, fondamentali nel contributo creativo e realizzativo delle installazioni, opere costruite nel segno del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale. Da Volume, il punto di partenza ideale, si immagina un percorso che possa attirare i curiosi anche nelle ex officine Piaggio, che durante il percorso partecipato e collettivo di rigenerazione può già ambire a diventare luogo di inclusione, cooperazione, attenzione sulle dinamiche culturali e sociali. L’auspicio è che già nei prossimi mesi ci possa essere un’evidenza sull’importanza di questo complesso, come fulcro di pensiero e azione comune, uno spazio da recuperare a favore di tutta la cittadinanza e da rendere accessibile

da un punto di vista sensoriale, motorio, culturale e sociale. Questo luogo sarà scenografia di un’installazione grafica e visiva partecipata, con artisti locali che potranno coinvolgere gli studenti della facoltà di architettura, sempre con la direzione artistica di Aidoru. La ricerca sarà rivolta al legame tra disegno e utilizzo di materiali. Infine, si raggiungeranno le sale dell’Auser, dove continueranno le installazioni, materiali ma anche visuali, e dove ci sarà un’attività performativa grazie alla collaborazione con Theatro e una serie di concerti grazie all’organizzazione di VistaMare e Uniradio Cesena.

Le esposizioni sono cominciate ieri 11 Novembre presso Volume e il Campus universitario di Cesena. Si continuerà nei giorni successivi con aperture straordinarie delle ex officine Piaggio, con installazioni e interventi grafici di Virginia Verona, Giacomo Drudi e altri giovani collaboratori; l’apertura dell’Ex Piaggio approderà alla giornata di sabato 23 novembre, a partire dalle 17.00, a un momento di incontro, confronto, di parole condivise e assemblate, una call for ideas per le realtà che già hanno mostrato interesse per l’Ex Piaggio e aperta al pubblico, un convivio di persone e parole dove si possa dare un contributo al processo di rigenerazione delle ex officine, rendendo realmente partecipato il processo.

La serata conclusiva sarà Mercoledì 27 Novembre, con una sintesi della rassegna con installazioni, performance, con i concerti di Venerus, Mr Everett, Daykoda e Manuel Pistacchio.

Emergo – correnti per cambiare rotta è una rassegna organizzata da Aidoru con il contributo della Regione Emilia-Romagna, di ERCreativa, del Comune di Cesena e di Romagna Iniziative, con il patrocinio di ER.GO Azienda regionale per il diritto agli Studi Superiori e di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Campus di Cesena e promossa da Uniradio Cesena, Vista Mare, Théatro aps e in collaborazione con Spazi, l’associazione degli studenti del corso di laurea di Architettura dell’Università di Bologna – Campus di Cesena.