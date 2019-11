Sex Pizzul: “Anticalcio” in 7 tracce degli Anni Dieci

Il nostro Matteo Mannocci è stato tra i primi a fare un report live dei fiorentini Sex Pizzul: era il 2016 e l’occasione era un concerto di spalla ai Winstons. Il trio fiorentino che fa dell’ottima – loro definizione – mundial disco punk farà uscire il nuovo album “Anticalcio” il 22 novembre 2019.

Il disco prodotto dalla band e Leo Magnolfi è stato “rifinito” da Cristiano Crisci che ha valorizzato il lato da club della band, ed è pubblicato da Annibale Records. Il release party in secret location (a Firenze), fissato per venerdì 15 novembre, è già sold out.

La band è composta dal polistrumentista Francesco D’Elia ai synth (già con King Of The Opera, Samuel Katarro, Criminal Jokers e attualmente con L’Orchestrina di molto Agevole di Enrico Gabrielli), Irene Bavecchi al basso (già con Le Furie) e Simone Vassallo alla batteria (già con King Of The Opera, Samuel Katarro e attualmente con la live band di Clap! Clap!).

I Sex Pizzul hanno accettato di raccontare i loro anni Dieci, secondo il nostro format, attraverso 7 canzoni:

1) Missy Elliott Feat. Pharrell Williams, “WTF”

2) LCD Soundsystem, “Disco Infiltrator”

3) Malcolm McLaren, “Punk It Up”

4) M.I.A., “Boyz”

5) Bud Spencer Drunk Explosion, “Shuman, Haydn, Hofer.”

6) Melt Yourself Down, “The God Of You”

7) Clap! Clap!, “The Rainstick Fable”