Secondo album (questa volta di cover) per i Toy nel 2019

È una band che amiamo qui a Kalporz, per quella loro psichedelia discreta e ben assestata.

I Toy, non contenti di avere già dato alle stampe un album in questo 2019 (“Happy in the Hollow”) il 15 novembre pubblicheranno “Songs of Consumption”, otto psichedeliche reinterpretazioni di classici di Nico, Amanda Lear, Pet Shop Boys, John Barry, Serge Gainsbourg e altri.

Non è mai bellissimo quando un gruppo si butta sulle cover, ma noi crediamo tantissimo nei Toy e pertanto che questo sia unicamente un divertissement necessario per andare avanti verso nuovi territori.

“Songs of Consumption” uscirà per Tough Love Records, ed è anticipato da una reinterpretazione in chiave kraut rock di “Fun City” dei Soft Cell.