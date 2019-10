Primo tour italiano per la sperimentazione psych dei WEEED

Arrivano in Italia per la prima volta i WEEED, un quintetto di musicisti sperimentali che utilizzano una tripla batteria, percussioni, basso, chitarra, flauto, sintetizzatori e ambient live looping.

La band di Portland, che definisce la propria musica un “inesplicabile suono tra CAN, King Gizz, Faust e Spacemen 3”, presenterà il loro nuovo album “You Are The Sky”, uscito nel marzo 2019.

Queste le date italiane, oltre a un Verona secret show di stasera:

12.11.19 – Torino, Italy – Blah Blah

13.11.19 – Soliera Modena, Italy – Nowhere Club

14.11.19 – Ravenna – Bronson Cafe

15. 11.19 – Monte Marciano (AN), Italy -Agriturismo Il Lanternino

Queste sono invece le date del loro tour europeo completo:



Membri:

Mitchell Fosnaugh, Gabriel Seaver, John Goodhue, Evan Franz, Ian Hartley

Discografia:

You Are The Sky (LP/CS/CD) – Halfshell Records 2019

This (LP/CS) – Important Records 2018

Meta (CS) – Halfshell Records 2017

Our Guru Brings Us to The Black Master Sabbath (2xLP) – Illuminasty Records 2015

Feng Shui Capital of the World – (LP/CD) – Halfshell Records 2014

Garden of Weeden – (CD) Self-Released 2013