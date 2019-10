[Première] “Animals”, l’elettronica distopica dei Modulaar

Modulaar è un trio di produttori Italiani che usano synth analogici in un’elettronica distopica e straniante dalle varie influenze tra techno e trance.

Kalporz è dunque molto contenta di presentare in anteprima il video di “Animals” (girato e diretto da Giovanni Vaschi www.giovaschi.com), un pezzo-bomba che coinvolge e inquieta al tempo stesso e rappresenta un prodotto italiano che ha respiro internazionale.

“Animals” è contenuta nel nuovo lavoro dei Modulaar, intitolato “MULANJE“, che sarà pubblicato dalla londinese Pins and Needles il 30 ottobre 2019.

Di seguito i brani contenuti nell’ep:

Animals

The Temple

The Alchemist

Welcome to the flow

Magical rain

I componenti di Modulaar sono Alessandro (Hey Hey Radio!), Simone (MasCara) e Marco (Hey Hey Radio!). Il loro primo singolo dal titolo “Island In the Sky” e stato prodotto e pubblicato nell’estate del 2018 da Find Your Soul di Dubai, con distribuzione Universal. A Gennaio del 2018 è stato pubblicato e distribuito il secondo singolo “Back to the 90’s” dall’italiana Altrove Music.

Queste le prossime date dei Modulaar:

31 Ottobre – Slaughter Club – Paderno Dugnano (Mi)

23 Novembre – Gagarin Club – Busto Arsizio (Va)

31 Gennaio – Spazio 23 – Gallarate (Va)