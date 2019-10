I Blaue Blumes sono un trio danese romantico: il gruppo si rifà a parole al New Romanticism degli anni ’80 di band come Duran Duran e Spandau Ballet, ma in realtà il loro suono è più delicato, molto contemporaneo, un art-pop che guarda a trame jazzy semplificate.

Kalporz è dunque contenta di presentare in anteprima esclusiva il video di “Vanilla”, secondo estratto dal loro nuovo album “Bell of Wool” che uscirà a novembre 2019. Il primo singolo è stato “Lovable”