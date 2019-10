Oneohtrix Point Never e la OST del nuovo film di Adam Sandler

Daniel Lopatin, più conosciuto al grande pubblico con il suo moniker Oneohtrix Point Never, torna a comporre musica da film dopo aver pubblicato la OST di “Good Time” nel 2017.

La nuova pellicola, anche in questo caso girata da Josh e Benny Safdie, si intitola “Uncut Gems” e vede Adam Sandler nel ruolo del protagonista, oltre ad avere nel cast celebrità come The Weeknd e Kevin Garnett, nel ruolo di loro stessi.

Il film si potrà vedere su Netflix dal 13 Dicembre (o se siete negli USA, anche al cinema), e per la stessa data uscirà su Warp la colonna sonora del buon Lopatin.