“Sunlight Follows The Night” : la nuova alba di Ben Watt

Foto di Antonio Olmos

Il 31 gennaio 2020 esce “Storm Damage”, quarto album da solista di Ben Watt (Everything but the Girl). Anticipato dal brano “Sunlight Follows The Night” (accompagnato anche da un video), il disco si preannuncia come un nuovo inizio per il musicista inglese :

“[…] ha un nuovo approccio. Rinuncia all’approccio basato sulle due lead guitar gemelle delle ultime due produzioni, e sposta l’attenzione su quello che sto chiamando “un trio retro-futuristico” fatto da pianoforte, contrabbasso e da una batteria ibrida acustico-elettronica, il tutto sullo sfondo di sintetizzatori analogici solitari, echi a spirale e “suoni trovati”, impressionistici, che ho adattato da archivi di registrazioni di pubblico dominio online. Alan Sparhawk dei Low fa una grande apparizione come ospite”.

Dopo il lavoro chitarristico con Bernard Butler – “Hendra” (2014) e “Fever Dream” (2016) – inizia, forse, una nuova alba musicale per Ben Watt dopo un “periodo di angoscia personale e di rabbia politica”.