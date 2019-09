L’Harry Nilsson perduto rivive in un disco di prossima uscita

La Omnivore Recordings, etichetta discografica losangelina specializzata nel recupero e pubblicazione di materiale di archivio, annuncia per il 22 novembre l’uscita del “nuovo album di Harry Nilsson” , “Losst And Founnd” : il lavoro, definito da diverse testate giornalistiche – tra cui il Washington Post – come il “disco inedito” e perduto di Nilsson assomiglia di più – stando alla tracklist diffusa – a una raccolta e selezione di materiale mai pubblicato (almeno ufficialmente) fino ad adesso : una ripulitura e rifinitura sonora delle registrazioni fatte dal musicista americano (già in precarie condizioni di salute) nella prima metà degli anni novanta – demo di canzoni realizzate insieme ad Andy Cahan tra il 1991 e il 1993; e i brani quasi ultimati poco di prima di morire nel gennaio 1994 – come raccontato nell’ultima intervista al Goldmine Magazine – per un nuovo album di inediti, dal titolo provvisorio “Papa’s Got A Brown New Robe”, con alla produzione Mark Hudson.



Mark Hudson, mente in cabina di regia del “mai uscito” “Papa’s Got A Brown New Robe”, ha quindi ripreso in mano le registrazioni in suo possesso e prodotto “Losst and Founnd” :

“Caro Harry, sono passati poco più di venticinque anni da quando abbiamo avuto una delle “nostre conversazioni” e non posso dirti quanto mi manchi la tua saggezza, il tuo umorismo, la tua passione, le tue storie e soprattutto….. la tua musica…. Comunque, ho finalmente finito il disco su cui stavamo lavorando…. Tutte le tue idee che avrei scritto, e le ho inserite in questo progetto…. Fare questo album è stato per me un sogno diventato realtà. Ti avevo promesso che l’avremmo finito e l’avremmo fatto uscire un giorno e quel giorno è finalmente arrivato!”

(Mark Hudson, Liner Notes, 2019)

La title track omonima, anteprima di questo “nuovo disco” in uscita, è tra le canzoni inizialmente registrate con Cahan. Il disco comprende anche alcune cover : “Listen, The Snow Is Falling” di Yoko Ono, registrata da Nilsson nel 1984 e poi ripresa nel 1993 in una session informale con E.J. Gold; “What Does A Woman See In A Man” di Jimmy Webb.

Presenti nel disco tra l’altro pure due brani – in qualche modo già editi : “U.C.L.A.“ e “Animal Farm”, entrambi pubblicati dalla Warner nel 2006 in un CD promozionale riservato solo agli addetti a lavori, “Perfect Day – The Songs of Nilsson 1971-1993”.

E a proposito di “U.C.L.A.” Hudson raccontava nel 2005 :

“Stavo seduto con lui là a scrivere le parole e lui faceva questa roba. Ed ero così invidioso, diventando verde dall’invidia, dicevo ‘Da dove viene questa roba?’. E lui mi rispondeva, ‘Non lo so, Marky. Viene semplicemente fuori’ “.

(estratto da “Nilsson : The Life of a Singer-Songwriter, Alyn Shipton)

(Monica Mazzoli)