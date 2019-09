Per fortuna c’è Danny Brown, ascolta la nuova traccia prodotta da Q-TIP

Poche certezze in questa epoca ci accompagnano come le uscite di Danny Brown. Il trentottenne di Detroit non ne sbaglia mai una, senza rinunciare a quel suo timbro inconfondibile e a scelte compositive sempre spiazzanti e al passo coi tempi. Mai a traino dei tempi.

Dopo averci fatto assaggiare il primo estratto dal nuovo album in uscita per Warp, la devastante “Dirty Laundry”, Danny Brown ci prepara nel migliore dei modi al nuovo LP in uscita il 4 ottobre, “uknowhatimsayin¿”, con un instant classic dal piglio old school, “Best Life”.

Non a caso alla produzione c’è un guru del calibro di Q-Tip.

Cosa chiedere di più?