L’Épée, supergruppo alla francese

Un supergruppo a cui non abbiamo ancora dedicato la necessaria attenzione: L’Épée è un collettivo costituito dall’attrice e artista a tutto tondo Emmanuelle Seigner, oltre che da Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre) e da Lionel & Marie Liminana (The Liminanas).

“Springfield 61”, l’ultimo singolo estratto, è una canzone positiva e che mette di buonumore, come il video di animazione opera di Sylvain Rusques e Simon Moreaux.

Il disco di debutto “Diabolique” è stato pubblicato un paio di settimane fa, il 6 settembre, su A Recordings com distribuzione Cargo Records.