La Top 7 della settimana (#37, 2019)

Seconda settimana di settembre: le scuole riaprono, il governo ottiene la fiducia, sulla spiaggia c’è ancora qualche ombrellone rimasto, mentre Daniel Johnston ci ha lasciati.

La nostra resistenza al tempo che incombe in questa Top7.

7. Aphex Twin, live streaming

Torna settembre e i nodi rimasti al pettine si sciolgono. L’assenza da Londra di Aphex Twin finirà, dopo due anni, sabato 14 con un concerto al Printworks in occasione del Red Bull Music Festival. Il live, guarnito dai dissacranti visuals di Weirdcore, verrà trasmesso in streaming grazie a dieci telecamere disposte tra il pubblico ed il palco. Chi sperava di vederlo lo scorso luglio all’Home Festival di Venezia ed è rimasto deluso potrà consolarsi seguendo la diretta su YouTube.

6. La metamorfosi musicale di Steve Harrington di Stranger Things

Il ventisettenne Steve Harrington – alias di Joe Kerry – cappello da marinaretto, venditore di gelati e incauto scopritore di basi segrete russe nella serie TV Stranger Things, dopo l’esperienza con il gruppo psichedelico dei Post Animal, continua a percorrere la strada della musica presentandosi con lo pseudonimo di Djo e con un sound non privo di guizzi interessanti in cui affiorano a tratti le influenze di Beck e Tame Impala intervallate da attimi struggenti.

5. Weezer, Fall Out Boy e Green Day insieme in tour

L’uscita del singolo “Father of All” dei Green Day arriva con l’annuncio di un tour mondiale che coinvolgerà i Fall Out Boy e i Weezer tra giugno e agosto 2020. Sempre i Weezer hanno pure pubblicato il singolo “The end of the game” estratto dal terzo album di quest’anno, “Van Wezzer”, in uscita a maggio. In contemporanea all’annuncio dell’Hella Mega Tour Billie Joe Armstrong e soci si sono divertiti come dei matti giocando a sostituire le proprie facce con deepfake a quelle degli attori di Anchorman. Le due band sbarcheranno a San Siro il prossimo 10 giugno.

4. Beneath the Eyrie: il ritorno dei Pixies

Finisce l’attesa per il nuovo album dei Pixies, a distanza di tre anni da “Head carrier”. Il disco, che contiene 12 tracce, è stato pubblicato il 13 settembre. La band di Black Francis si esibirà in Italia in due date l’11 e il 12 ottobre all’Estragon di Bologna e all’OGR di Torino.

3. Metronomy Forever

Buone novelle sul fronte elettropop. I Metronomy hanno pubblicato il loro sesto album in studio, “Metronomy Forever”, da cui avevano tirato fuori in anteprima “Salted Caramel Ice Cream”. Nostalgici delle vacanze? Mettete in play!

2. Kim Gordon da “No Home record” a “Air Bnb”

L’ex bassista e cantante dei Sonic Youth se ne esce con un singolo che ricalca nel titolo il colosso dell’house sharing. “Air bnb” è il terzo brano che l’artista pubblica per il lancio dell’album da solista che vedrà la luce ad ottobre su Matador.

1. Mike Patton e Jean – Claude Vannier, Corpse Flower

Non si esauriscono le collaborazioni di Mike Patton, anzi colpiscono sempre nel segno. Corpse Flower è il nuovo album scritto con Jean-Claude Vannier, che da lavori eccezionali a quattro mani non è avulso avendo musicato “Historie de Melody Nelson” (1971) di Serge Gainsbourg. I brani scavano nel profondo e accompagnano, in forme cupe e romantiche, la fine dell’estate.

(Eulalia Cambria)