Nicola Guerra Awards 2020

“I dischi hanno tenuto”.

Me lo disse Maurizio Blatto quando, quest’estate, verso luglio, andai in trasferta Torinese perché avevo bisogno di contatto, avevo bisogno di un luogo sicuro. “I dischi hanno tenuto”. Continuo a ripeterlo, un po’ per giustificare le spese folli in vinili che mi hanno calmato l’astinenza da live. Pensavo di essere malato, ma mai avrei pensato che non poter presenziare anche al più piccolo live in club, mi avrebbe dato problemi di collocazione nel mondo. Il mio posto è quello, cazzo. Birra in mano, orecchie sanguinanti, viso felice. Mi sono reinventato; pochi streaming (non fa proprio per me), musica, se possibile, ancora più frequente, in ogni dove. Ho limitato l’alcool, ho camminato tanto, ho passato momenti bellissimi con mia moglie e le mie figlie (che mi supportano/sopportano), ho avuto momenti di scoramento. Ho pensato al lavoro, ma tra un progetto e l’ altro, i dischi facevano capolino, per dirmi : “senza di noi non ce la puoi fare”. I dischi hanno tenuto per davvero. Da marzo ad oggi, si sono fatti spazio tra catastrofiche notizie, ambulanze che hanno squarciato la mia città (Bergamo) e decreti incongruenti che mi hanno spesso strappato un (amaro) sorriso.

I dischi si sono presi il loro posto quando si pensava solo ai decessi. “Ti serve la vita, ti serve una scossa”, dicevano i solchi. Allora mi bardavo con mascherina sul viso e “Suite for Max Brown” di Jeff Parker & the new Breed nelle orecchie. Sorridevo e, anche se non si vedeva, si poteva capire.

Ho avuto un appiglio, che reputo cultura a tutti gli effetti. Un’ancora di salvezza per la mente, un toccasana per l’anima, una possibilità di fuga.

Quindi si, è stato un anno di merda. Ma abbiamo viaggiato nel modo migliore.

20+20 – 2020 Nick

MAGIK MARKERS – 2020 (Drag City)

JEFF PARKER & THE NEW BREED – SUITE FOR MAX BROWN (International Anthem)

NAZAR – GUERRILLA (Hyperdub)

BAUWAVES – U R EVERYTHING (Salinas Records)

MOURNING (A) BLKSTAR – THE CIRCLE (Don Giovanni Records)

THIAGO NASSIF – MENTE (Gearbox Records)

PRISCILLA ERMEL – ORIGENS DA LUZ (Music From Memory)

LUCRECIA DALT – NO ERA SOLIDA (Rvng Intl.)

BEE BEE SEA – DAY RIPPER (Wild Honey Records)

KEVIN MORBY – SUNDOWNER (Dead Oceans)

MICROPHONES – MICROPHONES IN 2020 (P.W. Elverum & Sun, Ltd.)

CALIFONE – ECHO MIND (Jealous Butcher Records)

SAULT – UNTITLED (BLACK IS) (Forever Living Originals)

SAULT – UNTITLED (RISE) (Forever Living Originals)

BANANAGUN – THE TRUE STORY OF BANANAGUN (Full Time Hobby)

CASSOWARY – CASSOWARY (Fat Possum Records)

AOIFE NESSA FRANCES- LAND OF NO JUNCTION (Basin Rock)

MERIDIAN BROTHERS – CUMBIA SIGLO XXI (Les Disques Bongo Joe)

MOVIE STAR JUNKIES – SHADOW OF A ROSE (Teenage Menopause Records)

GREG DULLI- RANDOM DESIRE (BMG)

YVES JARVIS – SUNDRY ROCK SONG STOCK (Flemish Eye)

IDLES – ULTRA MONO (Partisan Records)

GRIMM GRIMM – GINORMOUS (Tip Top Recordings)

KAMAAL WILLIAMS – WU HEN (Black Focus Records)

KELLY LEE OWENS – INNER SONG (Smalltown Supersound)

LIANNE LA HAAS – LIANNE LA HAVAS (Warner Records)

ROLLING BLACKOUT C.F. – SIDEWAYS TO NEW ITALY (Sub Pop)

THE REDS, PINKS And PURPLES – YOU MIGHT BE HAPPY SOMEDAY (Tough Love Records)

BRIGID MAE POWER – HEAD ABOVE THE WATER (Fire Records)

FONTAINES D.C. – A HERO’S DEATH (Partisan Records)

KING KHAN – THE INFINITE ONES (Ernest Jenning Record Co., Khannibalism)

METZ – ATLAS VENDING (Sub Pop)

JASON MOLINA – EIGHT GATES (Secretly Canadian)

SHABAKA AND THE ANCESTORS – WE ARE SENT HERE BY HISTORY (Impulse!)

SHACKLETON & ZIMPEL – PRIMAL FORMS (Cosmo Rhythmatic)

SUN ARAW – ROCK SUTRA (Sun Ark Records)

THE CHATS – HIGH RISK BEHAVIOUR (Bargain Bin Records)

WHITE POPPY – PARADISE GARDENS (Not Not Fun Records)

YVES TUMOR – HEAVEN TO A TORTURED MIND (Warp Records)

ZELIENOPLE – HOLD YOU UP (Miasmah)