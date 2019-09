Kim Gordon e il non-video di “AirBnb”

Ieri è uscito il video dell’ultimo atteso singolo di Kim Gordon, “AirBnb”, che anticipa di un mese l’arrivo del nuovo disco solista “No Home Record”.

Il video, comunque, non è propriamente stato realizzato: mentre partono i primi rumori si possono leggere delle frasi in bianco su sfondo nero che ci avvisano che “il video sarebbe dovuto esser girato in un AirBnb sui colli di Beverly Hills ma non c’era abbastanza budget”.

Di conseguenza la ex-bassista dei Sonic Youth mette per iscritto la sceneggiatura del video usando le giuste parole e riuscendo a far immaginare per filo e per segno cosa sarebbe potuto essere se solo gli affittuari avessero prezzi umani.