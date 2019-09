Darrin Bradbury, nei meandri degli States più rurali

Darrin Bradbury si autodefinisce un “folk singer satirico”: i suoi territori sono quelli rurali americani, visti proprio da una prospettiva “di strada”.

Cresciuto nel New Jersey con un precoce interesse ad esibirsi, in parte a causa della carriera di sua madre come clown da circo, all’età di 7 anni si sentiva sicuro che sarebbe diventato un cantautore o un fumettista. All’età di 18 anni ha scoperto Bob Dylan, Jack Kerouac e Paul Simon, e ha deciso di mettersi in viaggio. A 25 anni, si è trasferito da Charlottesville, in Virginia, a Nashville, per provare a fare un cantautore. Per tre mesi ha dormito nella sua auto in un parcheggio Walmart, e ha sviluppato un seguito locale suonando in serate come fosse una jam-session.

Con una manciata di EP e album auto-finanziati, “Talking Dogs & Atom Bombs” è il suo debutto su ANTI- Records appena uscito, che si può ascoltare in streaming su YouTube qui di seguito:

foto di Danielle Holbert