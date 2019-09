AURORA, “Apple Tree”. Il video

Il nuovo singolo della norvegese AURORA (di cui vi avevamo già parlato qui) ha un significato metaforico legato all’emergenza climatica.

Lasciando la parola alla stessa AURORA: “Apple Tree riguarda il potenziale che si nasconde in tutti noi. Tutti noi possiamo salvare il mondo se ci mettiamo in testa di farlo. Il mondo non ascolterà la prova scientifica che il mondo sta morendo, quindi forse ascolterà i sognatori, i bambini. In un mondo sanguinante il potere dell’individuo è la nostra unica speranza. Lasciate che l’individuo salvi il mondo. Che li salvi tutti. Credete in noi, e forse saremo la generazione che salva il mondo, piuttosto che quella che l’ha ucciso”.