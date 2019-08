Tutto pronto per il Todays Festival 2019

ARCA STUDIOS

Via Valprato, 68 – Ingresso gratuito

h 14-18 TOLAB: SUONARE LA LUCE day 2

h 14-18 TOLAB: SOUND AND VISUAL day 2

GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE

Via Cervino, 16 – Ingresso gratuito

h 14-18 TOLAB: A BLESSING TO DISGUISE

h 15-17 TOLAB: SINGING IN THE TRASH

VERSO LA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI

MERCATO CENTRALE TORINO

Piazza della Repubblica, 25 – Ingresso gratuito

h 15-17 TOLAB: PERFECT TO-DAYS

con CRISTIANO GODANO (MARLENE KUNTZ)

sPAZIO211

Via Francesco Cigna, 211

Apertura biglietteria: h 16:30

Apertura porte: h 17:30

h 18.00 ADAM NAAS -data unica italiana-

h 19.15 ONE TRUE PAIRING (ex WILD BEASTS) -data unica e anteprima italiana-

h 20.35 LOW -data unica italiana-

h 22.00 HOZIER -data unica italiana-

EX FABBRICA INCET

Via Francesco Cigna, 96/17

Apertura biglietteria e porte: h 23:00

h 00.00 CINEMATIC ORCHESTRA -data unica nord italia-

h 02.00 THE ART OF WHAT?!

ART OF NOISE co-founders JJ Jeczalik & Gary Langan -data unica esclusiva italiana-