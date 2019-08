Maya Hawke: da “Stranger Things 3” al folk

Abbiamo imparato a conoscerla (ed amarla) in “Stranger Things 3”, e poi la vedremo fra poco nel tarantiniano “Once Upon a Time … in Hollywood”.

Maya Hawke, ovvero la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke (giuriamo che non lo scriveremo più!), ha pubblicato un video per la sua nuova canzone “To Love a Boy”, in cui impersonifica una sirena.

Un folk di altri tempi, un po’ retrò, in fondo semplice come una certa artigianalità del video stesso, che la pone in controtendenza rispetto a quanto va di moda ora.

Anche in questo pare un’artista che segue solo le sue corde.

(Paolo Bardelli)