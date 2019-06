Toy e Art Brut (e Massimo Volume) per il Nosilenz 2019

Il Nosilenz è un festival in programma a Cigole (Brescia) dal 13 al 15 giugno 2019 e giunto – badate bene – alla 20esima edizione. Cartellone interessantissimo, ingresso gratuito.

Giovedì 13 ci saranno i Massimo Volume, freschi del nuovo album “Il Nuotatore”. In apertura i Campos, autori di un pop raffinato e lirico, e i Bazooko, trio mantovano di rock/noise.



Venerdì 14 ci saranno gli Underground Youth, formazione inglese new wave/dark/noise, i Listrea, giovane band bresciana, i Kick, autori di un pop-noir che rimanda direttamente ai suoni di Bristol, gli Annie Hall, che si riuniranno per questo speciale evento.

Sabato 15 giugno, appuntamento finale con i nostri beneamini Toy (che abbiamo visto anche lo scorso marzo a Bologna), e i londinesi Art Brut, seminali nello scorso decennio (li intervistammo nel 2007) e ora un po’ meno in auge, ma comunque da vedere. In apertura i Tropea, quartetto milanese pop.