Il tour estivo del rapper e cantautore Mecna prende il volo da Milano (dove ripasserà anche in autunno) e fa sold out. Tanti ospiti durante la serata di ieri al Castello Sforzesco : Ainè, Alci, Generic Animal, Ghemon, Sick Luke, Iamseife, Ernia e Coco.

Le nostre immagini per raccontare il concerto :