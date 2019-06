Mac Miller (e Kali Uchis) nel nuovo singolo dei Free Nationals

I Free Nationals, conosciuti ai più come ‘la backing band di Anderson .Paak”, stanno per debuttare con un disco tutto loro. E se questo non bastasse a infondervi un po’ di curiosità, la band losangelina ha appena pubblicato il primo singolo, che vede comparire alla voce il compianto Mac Miller.

Miller, morto lo scorso settembre per overdose, era un amico e collaboratore di .Paak e dei Free Nationals, che hanno voluto omaggiarlo, rendendo “Time” la prima traccia che vede comparire postumo il rapper statunitense. Insieme a lui, al microfono anche Kali Uchis, giovane promessa colombiana r’n’b.

Ascolta “Time” dei Free Nationals feat. Mac Miller, Kali Uchis