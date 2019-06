La PAN pubblica il secondo album dell’ensemble Lifted

Dopo “1” – disco del 2015 – ritorna il progetto Lifted, ensemble ambient, nu jazz formato questa volta da Max D (Future Times), Matt Papich (aka Co La), Jeremy Hyman e Motion Graphics.

Il 7 giugno è uscito “2” : pubblicato sempre dalla berlinese PAN, il nuovo lavoro discografico pone al centro – ancor di più – la sperimentazione in studio.

“Per questo disco siamo andati molto più a fondo nella nostra tecniche di studio”, raccontano i musicisti nel comunicato stampa. “Abbiamo cercato di coltivare il suono usando lo studio come strumento primario, quasi un membro del gruppo in un certo senso”.

Numerosi i contributi di vari artisti : Jordan GCZ, Dawit Eklund, Sami (1432r), Will DiMaggio, Repentes 2008, Beatrice Dillon, Bass Clef, Aya (bassista e vocalist nei giapponesi OOIOO) e Martin Kasey.