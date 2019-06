Joan Shelley insieme a Bonnie “Prince” Billy, Nathan Salsburg e James Elkington

Joan Shelley, autrice ed interprete di deliziose trame folk acustiche, ha pubblicato il brano, “Coming Down For You”, il primo inedito a due anni dal disco omonimo del 2017.

Dopo la parentesi dell’EP di cover – “Rivers and Vessels” (2018) – ha registrato questa nuova canzone a Reykjavik (in Islanda) facendosi accompagnare da Bonnie “Prince” Billy, Nathan Salsburg e James Elkington.

Racconta l’artista : “[il brano] mi è venuto in mente mentre ero in movimento e non riuscivo a scriverlo. Stavo pensando al ritmo degli animali, del lavoro e dei viaggi; il ritmo di qualcuno che cavalca nel caos per tirarne fuori una persona cara”.