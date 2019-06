Khalab al Teatro Comunale di Bologna per Terrace di roBOt. Le foto

RoBOt torna al Teatro Comunale di Bologna con l’evento inaugurale della stagione della La Terrazza del teatro che ha ospitato Khalab, visionario producer italiano afrofuturista che proprio un’estate fa è tornato alle attenzioni del settore (soprattutto fuori dall’Italia) con l’album “Black Noise 2084”.

Un po’ come accade a Palazzo di Re Enzo durante il Robot, anche qui l’associazione di luoghi antichi a suoni nuovi ha funzionato molto bene, Bologna dovrebbe essere di ispirazione a molte altre città in questo.

Dall’apertura al warm up dei Beyond Common Ideas fino alla chiusura da parte di Marco ed Edoardo (RBT Soundsystem).