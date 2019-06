Esultate, Charli XCX finalmente in Italia!

L’abbiamo appena vista al Primavera Sound e dire che ci siamo divertiti è poco. Charli XCX finalmente passerà in Italia, in data unica, lunedì 18 novembre al Fabrique di Milano.

Charli ha annunciato il suo ritorno live con un tour globale. Dopo la sua collaborazione con Lizzo in “Blame It On Your Love” e la sua performance mozzafiato al Big Weekend di Radio 1, che l’ha vista protagonista anche di un duetto con Miley Cyrus in “We Can’t Stop“, Charli ha pubblicato “Spicy“, insieme a Diplo e Herve Pagez. Con due album alle spalle – “True Romance” (2013) e “Sucker” (2015) – Charli pubblicherà il suo terzo album in studio “Charli” il 13 settembre 2019.