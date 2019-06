Hyperdub lancia una sub-label e pubblica Mark Fisher

Hyperdub, garanzia di qualità per gli amanti di musica elettronica, ha annunciato la creazione di una sotto etichetta chiamata “Flatlines”. La prima uscita di questa nuova collana dedicata a spoken word e “audiosaggi” sarà “On Vanishing Land”, di Julian Barton e Mark Fisher autore, tra gli altri, del volume “Realismo Capitalista” recentemente pubblicato anche in italiano.

Il lavoro, originariamente commissionato per una mostra dal collettivo inglese The Otolith e dalla galleria londinese The Showroom, oltre agli originali soundscape di Barton vedrà delle nuove composizioni di John Foxx, Gazelle Twin, Raime, Skjolbrot ed Ekoplekz.

Oltre a questo, sarà presente un breve saggio di Barton e fotografie scattate da Fisher, tra cui quella usata come immagine di copertina.

“The Vanishing Land” esce il 26 Luglio per Flatlines.