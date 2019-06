Torna Saturnalia, un weekend di sperimentazione invade Macao

Con l’inizio dell’estate torna Saturnalia, l’evento di Macao che porta ogni anno a Milano uno sterminato cast di artisti della scena underground internazionale in un connubio di avanguardie elettroniche e sperimentazioni che non ha eguali in Italia. Per la sesta edizione lo spazio occupato milanese aprirà tutti gli spazi della struttura dal tetto ai sotterranei in un lunghissimo weekend che si aprirà ufficialmente giovedì 20 giugno per chiudersi nella mattinata di domenica 23 giugno.

Saturnalia lives. Five years on, the festival’s exponential growth in terms of lineup, audience and relevance hasn’t tampered the free, uncompromising attitude that has fueled its fire since day one. Macao is still standing, its living force being the relentless community that lives and moves through its walls.

Il cartellone anche quest’anno è davvero incredibile, a partire dal numero di djset, live e performance, per tutti i gusti e per tutte le fasce orarie:

Aemong

Alexandre Bavard presents Bulky

Allucinazione Metropolitana w/ Barcelona, Headsplitters, Kaleidoscope, Languid, Nosferatu, Sloi, Shoki, The Seeker, The Wound

Anthem

Arcangelo

Avon Terror Korps vs FuckPunk w/ Bokeh Edwards b2b Ossia, Kinlaw & Franco Franco, Spiritflesh

Cadaver Mike

core.pan

Crystallmess

Desculonización

Dis Fig

DJ Ornella

Duke & MCZO

Heather Leigh

Iceboy Violet

Katatonic Silentio

Kai Whiston

Keitele

John Wiese

Lechuga Zafiro

LOFT

Lorem

Marius Georgescu

Mark Fell and Justin Francis Kennedy present XXYZZY

Mater

Mendoza

Metaphore Collectif w/ Cardinal & Nun, Shlagga b2b Israfil

Morgiana Hz

mrzb & Pietro Agostoni

No Symbols w/ Beneath, Laksa UK, re:ni

Pedro Marum, Lou Drago, Bogomir Doringer

Piezo + Bidimensional Gangsta MC

Polyphones w/ Sabina Covarrubias, Gaël Segalen, Emma Souharce

Prison Religion

Quantum Natives w/ Æthereal Arthropod, Benelux Energy, Terribilis

REALIA + Cielofuturo

Sbrilly Sbratti

Scardanelli

Sebastian Schmieg, HER (Salvatore Iaconesi + Oriana Persico), Facebook Tracking Exposed (w/ Federico Sarchi)

Sissel Wincent

Slagwerk w/ Otis b2b Terrorriba

Survive w/ Uforider, D’Arcangelo, Inner Lakes b2b Cosimo Damiano

T.E.W.

TOLOUSE LOW TRAX

UnicaZürn

Zeemo

