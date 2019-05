Sufjan Stevens celebra l’amore con due nuovi brani

Giugno è alle porte, e con lui il Pride Month. Per questa occasione, il songwriter statunitense ha reso disponibile in streaming un singolo contenente due nuovi brani, “Love Yourself” (di cui è presente un demo del ’96 e una veloce reprise) e “With My Whole Heart”.

“With My Whole Heart è un tentativo di costruire una sincera canzone d’amore senza alcun conflitto, ansia o autocommiserazione”, ha detto il buon Sufjan, che devolverà ad associazioni per i diritti LGBT e per i bambini senza tetto d’America i proventi derivati dalla vendita del singolo in vinile.

Ascolta qui “Love Yourself/With My Whole Heart”.