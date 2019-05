[Streaming] “Kiss” di Warhol sonorizzato da Gordon-Nace-Gunn-Truscinski

Il 16 maggio, in occasione della mostra d’arte “Lo-Fi Glamour“ di Kim Gordon all’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, l’artista e musicista americana (ex Sonic Youth, adesso Body/Head), accompagnata da Bill Nace (chitarra), Steve Gunn (chitarra) e John Truscinski (batteria), ha sonorizzato il lungometraggio muto del 1963 di Andy Warhol, “Kiss” : “Sound for Andy Warhol’s Kiss”, così recitava la locandina dell’evento.

Per chi non ha potuto partecipare al “concerto” la pagina facebook dell’Andy Warhol Museum ha messo a disposizione una diretta streaming della performance (qui). E per i più fortunati, solo per ieri sera, ha reso disponibile – nel negozio del museo – una edizione limitata in vinile della registrazione della sonorizzazione nell’agosto 2018 al Warhol Theater.

(Monica Mazzoli)