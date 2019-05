“Mercedes Marxist”, la non-rivoluzione degli IDLES

Burberi, brucianti e estremamente attuali, anche nel fare politica e nel raccontare la società, gli IDLES tornano con “Mercedes Marxist”, singolo che con una semplice chitarra martellante e con Joe Talbot che se la prende con tutti mostra una solidità unica. La rivoluzione come strumento paralizzato, esacerbato e soggiogato viene raccontata in un singolo bellissimo e essenziale per capire l’anima degli IDLES.

“Forgive my crippled head, Our revolution’s dead”.

La rivoluzione come una lettera morta, che ormai è contornata solo di simboli vuoti.

Qui potete sentire il singolo: