King Gizzard & The Lizard Wizard, “Self-Immolate” è il nuovo brano

I King Gizzard and the Lizard Wizard sono sempre stati maestri, anzi sacerdoti capaci di trasformazioni profonde e spiazzanti. In vista di un nuovo tour, che toccherà anche l’Italia il 15 ottobre a Milano, hanno mostrato ancora una volta la loro capacità iper-produttiva con l’uscita del nuovo brano “Self Immolate”.

Nel 2017 avevano pubblicato 5 album in studio e il mese scorso è uscito l’ultimo lavoro “Fishing for Fishies”. Nella loro produzione dei dischi c’è un esplosivo senso di felicità e anche di una ricerca di un senso del caos che fa bene alla produzione della band.

Qui potete vedere il video del lavoro girato da John Stewart: